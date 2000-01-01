02.02 19:29 MIGnews.com

Никки Хейли пообщела блокировать действия против Израиля

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Постпред США при ООН Никки Хейли провела телефонный разговором с послом Израиля в ООН Дани Даноном. В ходе беседы Хейли пообещала блокировать антиизраильские действия, которые будет принимать международная организация.Новоиспеченный председатель США при ООН позвонила Данону, чтобы заверить его в том, что Израиль имеет "нерушимую поддержку" в лице США во главе с президентом Дональдом Трампом. Она также пообещала, что будет препятствовать дальнейшим антиизраильским действиям в ООН, таким как, последняя принятая резолюция в отношении Израиля СБ ООН.Никки Хейли воздержалась от критики решения администрации Обамы во время голосования Совета Безопасности. Тогда Обама вместо того, чтобы наложить вето, воздержался при голосовании, тем самым позволив резолюции пройти.Постпред лишь назвала решение 44-го президента США "ужасной ошибкой".