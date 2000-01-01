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Зоар: Нетаниягу хотят свергнуть любой ценой | Фото:02.01 10:09   MIGnews.com

Зоар: Нетаниягу хотят свергнуть любой ценой

Депутат из партии "Ликуд" Мики Зоар заявил, что нельзя предоставлять Кнессету возможность проводить дебаты по вопросу об иммунитете для премьер-министра Биньямина Нетаниягу.

В четверг, 2 января, он объяснил, почему не стоит этого делать, передает "Аруц Шева".

"К нынешнему Кнессету утрачено доверие общества. Проводить дебаты в таком Кнессете проблематично. Возникает простой вопрос: какая повестка дня у "Кахоль Лаван", кроме ненависти к Нетаниягу? У них нет пути, у них нет идеологии, ценностей, которые они отстаивают. Поэтому они хотят свергнуть Нетаниягу любой ценой. Это цель, которую они поставили перед собой", – отметил Зоар.

По его словам, предоставление такого шанса Кнессету, утратившему общественное доверие, противоречит воле народа.


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