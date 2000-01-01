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Кахоль Лаван атаковал Эдельштейна 02.01 09:40   MIGnews.com

Кахоль Лаван атаковал Эдельштейна

Партия Кахоль Лаван атаковала спикера Кнессета Эли Эдельштейна за отказ обсуждать вопрос о неприкосновенности главы правительства Биньямина Нетаниягу. Эдельштейн заявил, что до подобных дебатов он желает услышать мнение суда.

Кахоль Лаван заявил, что “ответ Эдельштейна является позорной попыткой предотвратить обсуждение Кнессетом вопроса об иммунитете Нетаниягу”.

Кахоль Лаван, в свою очередь, был атакован депутатом от Ликуда Мики Зоаром. Зоар сказал: “Кахоль Лаван намерен провести дебаты в распущенном Кнессете просто ради того, чтобы не допустить осуществления воли народа. Кахоль Лаван стремятся свергнуть Нетаниягу любой ценой”.


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