02.01 09:17 MIGnews.com

Израиль в шоке от скандального видео депутата НДИ

רוצים לדעת מה הקשר בין נידה, טהרה, רבנים וקופות חולים?

תראו את הסרטון.

לא מאמינים? כנסו לקישורhttps://t.co/NpsnIP18Wl pic.twitter.com/gCS0663eFr — Alex Kushnir-אלכס קושניר (@alexkushnir_isr) December 31, 2019

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"Менструальный клип" депутата НДИ Алекса Кушнера породил волну возмущения, которая бьет в первую очередь по олим.Член Кнессета от партии НДИ Алекс Кушнир, продолжая свою кампанию “против религиозного принуждения” выпустил клип, в котором критикует практику направления женщин раввинами в поликлиники больничных касс для определения характера кровотечения.В версии Кушнира, речь идет “субсидировании” больничными кассами проверок, назначенных раввинами. Кушнир возмущается: "Это происходит за счет бюджета здравоохранения, за счет тех людей, которые лежат в коридорах больниц, за счет тех, кто ждет проверок и анализов долгие месяцы, за счет тех, кто ждет прививок от гриппа. Вы что, совсем свихнулись? Вы пошлете людей на колоноскопию, чтобы удостовериться, что они ели кошерное? Или остановите людей на улицах, чтобы убедиться, что им сделали обрезание? Мы обязаны это остановить, остановить религиозное принуждение!”Газета Маарив утверждает, что члены собственной партии Кушнира, НДИ, потребовали, чтобы он удалил видео со своей странички в твиттер - но этого пока не произошло.Сам Кушнир, в интервью радио Решет Бет заявил, что приведенный им пример, возможно был излишним, но “мы обязаны говорить об этом феномене”. Кушнир подчеркнул: "Я не хотел никого оскорбить". По его словам он хотел говорить о “неработающих студентах йешивот”.Стоит отметить, что харедим утверждают - описанная Кушниром проверка осуществляется в рамках так называемых “расширенных страховых программ” в больничных кассах, за которые держатели полисов доплачивают сумму каждый месяц. Таким образом, утверждения о том, что деньги берутся из бюджета не соответствуют действительности. Кроме того, в рамках услуг , предоставляемых больничными кассами осуществляется множество видов эстетических, косметических и прочих операций, который нельзя счесть обязательными - но они почему то не вызывают гнева депутата.Штаб-квартира русскоговорящих членов Ликуда распространила заявление, в котором резко осудила Кушнира: “Мы осуждаем последние заявления, сделанные членами Кнессета от НДИ, подстрекательство и очернение в отношении различных групп в израильском обществе, в надежде получить побольше мандатов. Речь идет о неэтичных заявлениях, угрожающих жизнестойкости израильского общества”.Между тем, в социальных сетях развернулась кампания против олим из бывшего СССР, которых некоторые пользователи обвиняют в том, что они “привезли с собой свинину и водку”. На вопрос Кушниру о том, уберет ли он видео, тот ответил что уберет только после того, как “харедим уберут свои подстрекательские видео”.Кушнира, между тем, поддержала член Кнессета от Кахоль Лаван Яэль Герман. Она сообщила, что “финансирование подобных услуг больничными кассами является абсурдом”, и “щедрость больничных касс совершенно непонятна”.