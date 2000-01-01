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02.01 08:23   MIGnews.com

Эдельштейн наложит вето на обсуждение иммунитета Нетаниягу

Радио Решет Бет сообщает о том, что спикер Кнессета Юли Эдельштейн намерен воспользоваться своим правом вето для того, чтобы предотвратить обсуждение вопроса о неприкосновенности главы правительства Биньямина Нетаниягу.

По данным корреспондентов радио, Ликуд и Нетаниягу предпочитают, чтобы голосование по вопросу о неприкосновенности не проходило при нынешнем составе Кнессета. Они предпочитают, чтобы голосование перешло к следующему Кнессету, в надежде, что в нем количество депутатов правого блока достигнет 61.

Офис Эдельштейна, между тем, распространил заявление, в котором говорится: “Агрессивное поведение и травля не добьются своих целей - Кнессет не рынок и не будет предвыборной платформой Кахоль Лаван или любой другой партии”.


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