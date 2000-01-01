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Кац: Израиль осуждает нападение на посольство США в Ираке | Фото:02.01 16:25   MIGnews.com

Израиль: Иран пожалеет об атаке против посольства США

Министр иностранных дел Исраэль Кац прокомментировал нападение на посольство США в Ираке.

С осуждением атаки он выступил 1 января.

"Израиль выражает поддержку США и решительно осуждает нападение на американское посольство в Ираке, которое осуществили пособники режима аятолл. Тегеран совершил грубую ошибку, пытаясь нанести ущерб американским дипломатам в Багдаде", – сказал Кац.

По его словам, Израиль призывает международное сообщество резко выступить против преступлений кровавого режима в Тегеране. Более того, глава МИД также призвал использовать политику оказания максимального давления на Иран, поскольку это один из важнейших элементов в борьбе с режимом аятолл.

"У Ирана длинная история нападений на дипломатические представительства и их сотрудников во всем мире. Мы все помним жестокий теракт в Буэнос-Айресе в 1992 году против посольства Израиля в Аргентине и другие подобные случаи", – резюмировал он.


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