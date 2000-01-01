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Нетаниягу по части дел требует субстантивного иммунитета 02.01 07:29   MIGnews.com

Нетаниягу по части дел требует субстантивного иммунитета

Израильские медиа взорвались от возмущения в связи с утверждениями Биньямина Нетаниягу о том, что “иммунитет - временен” и что он в конце концов, предстанет перед судом.

Журналист Гаарец Равив Друкер сообщил, что Нетаниягу по части дел потребует не временного, но  “субстантивного иммунитета”. Это означает , что иммунитет будет предоставлен навсегда (речь идет о преступлениях, совершенных, когда он был депутатом Кнессета).

Журналист радио Галей ЦАХАЛ Янир Козин опубликовал твит, в котором проясняет, что имел в виду Друкер: “”Невероятно. Глава правительства поднимается на сцену, смотрит в камеру и объясняет, что неприкосновенность - только на время, на одну каденцию, что у него нет намерений избежать суда и тому подобное. И хоп! По делу 2000 он просит субстантивный иммунитет, который в отличие от судебного иммунитета - на всю жизнь и не ограничен одним сроком. Он утверждает, что это было сделано в рамках парламентской активности”.


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