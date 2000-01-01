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Ганц подаст в суд на Нетаниягу за клевету 02.01 07:02   MIGnews.com

Ганц подаст в суд на Нетаниягу за клевету

Во время выступления премьер-министра Биньямин Нетаниягу в Orient House  в Иерусалиме прозвучали обвинения в адрес главы блока Кахоль Лаван в коррупции.

Нетаниягу напомнил о деле компании “Пятое Измерение”, которую возглавлял Ганц.

Ганц в ответ заявил: “Нетаниягу работает только для самого себя. Нетаниягу, ты должен сегодня ночью взглянуть в глаза гражданам Израиля и сказать, что будешь защищать свою невиновность, что Государство Израиль для тебя важнее, даже больше, чем болезненная цена отставки. В Израиле ни один человек не может быть выше закона”.

В ответ на прямой вопрос 13-го канала о “Пятом Измерении” Бени Ганц заявил, что рассмотрит возможность подачи иска к Нетаниягу за клевету.


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