Ганц подаст в суд на Нетаниягу за клевету

Во время выступления премьер-министра Биньямин Нетаниягу в Orient House в Иерусалиме прозвучали обвинения в адрес главы блока Кахоль Лаван в коррупции.
Нетаниягу напомнил о деле компании “Пятое Измерение”, которую возглавлял Ганц.
Ганц в ответ заявил: “Нетаниягу работает только для самого себя. Нетаниягу, ты должен сегодня ночью взглянуть в глаза гражданам Израиля и сказать, что будешь защищать свою невиновность, что Государство Израиль для тебя важнее, даже больше, чем болезненная цена отставки. В Израиле ни один человек не может быть выше закона”.
В ответ на прямой вопрос 13-го канала о “Пятом Измерении” Бени Ганц заявил, что рассмотрит возможность подачи иска к Нетаниягу за клевету.