02.01 18:19 MIGnews.com

Нетаниягу: мы поддерживаем каждый шаг США

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Премьер-министр Биньямин Нетаниягу прокомментировал нападение на американское посольство в Багдаде.Соответствующее заявление он сделал перед поездкой в Афины."Мы знаем, что наш регион богат на события. Порой они происходят очень и очень драматично. Мы внимательно следим за происходящим, поддерживая тесный контакт с нашим большим другом – Соединенными Штатами Америки", – сказал он.По словам Нетаниягу, он созвонился с госсекретарем США Майком Помпео накануне."Я хотел бы прояснить одну вещь: мы полностью поддерживаем каждый шаг США и их полное право защищать себя и своих граждан", – констатировал премьер-министр.