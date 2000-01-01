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Нетаниягу: мы готовим революцию в сфере энергетики | Фото:02.01 14:31   MIGnews.com

Нетаниягу: мы готовим революцию в сфере энергетики

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу отправился на трехсторонний саммит в Афины, где будет подписано соглашение, которое подготовит почву для экспорта газа в Европу.

"Мы отправляемся на очень важную встречу с президентом Кипра и новым премьер-министром Греции. Мы создали альянс на Ближнем Востоке, имеющий огромное значение для энергетического будущего Израиля, его превращения в энергетическую силу, в том числе и для поддержания стабильности в регионе", – сказал Нетаниягу журналистам перед вылетом.

По его словам, это соглашение позволит не только снизить цены на газ и электроэнергию, но также пополнить на сотни миллиардов государственную казну ради поддержки пожилых людей, детей и сферы здравоохранения.

"Мы поддадим газу и газовой отрасли, и всем другим огромным достижениям на благо Государства Израиль, которых мы добились и продолжим добиваться в ближайшие годы", – добавил премьер-министр.




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