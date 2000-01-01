02.01 14:31 MIGnews.com

Нетаниягу: мы готовим революцию в сфере энергетики

Поделиться

Все по теме

Комментарии





Премьер-министр Биньямин Нетаниягу отправился на трехсторонний саммит в Афины, где будет подписано соглашение, которое подготовит почву для экспорта газа в Европу."Мы отправляемся на очень важную встречу с президентом Кипра и новым премьер-министром Греции. Мы создали альянс на Ближнем Востоке, имеющий огромное значение для энергетического будущего Израиля, его превращения в энергетическую силу, в том числе и для поддержания стабильности в регионе", – сказал Нетаниягу журналистам перед вылетом.По его словам, это соглашение позволит не только снизить цены на газ и электроэнергию, но также пополнить на сотни миллиардов государственную казну ради поддержки пожилых людей, детей и сферы здравоохранения."Мы поддадим газу и газовой отрасли, и всем другим огромным достижениям на благо Государства Израиль, которых мы добились и продолжим добиваться в ближайшие годы", – добавил премьер-министр.