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`Либерман хочет уничтожить Нетаниягу любой ценой` | Фото:02.01 11:08   MIGnews.com

"Либерман хочет уничтожить Нетаниягу любой ценой"

Министр туризма Ярив Левин отреагировал на заявление председателя НДИ Авигдора Либермана о том, что тот категорически против предоставления Кнессетом иммунитета Биньямину Нетаниягу.

"Я не удивлен. Либерман поставил перед собой цель – уничтожить Нетаниягу любой ценой", – цитирует его заявление "Аруц Шева".

По словам Левина, было много споров, стоит ли премьер-министру обращаться с ходатайством о предоставлении иммунитета.

"Решили, что стоит, поскольку есть опасения – если бы запрос не был подан, то Нетаниягу не дали бы баллотироваться на пост премьер-министра. Было решено подать запрос на иммунитет на этом этапе", – добавил он.


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