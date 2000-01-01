02.01 10:18 MIGnews.com

Итамар Бен Гвир: Кушнир заплатит 100 000 за видео

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Скандальное видео депутат Кнессета от НДИ Алекса Кушнира, в котором тот “разоблачает” “практику религиозного принуждения” может ему дорого обойтись.В клипе Кушнир использовал, в качестве иллюстрации, картинки с раввином Шломо Зальманом Ауэрбахом. Картинки были взяты из комикса “Рабби Кахана”. Книга издана йешивой “Ха Район Ха Йехуди” в Иерусалиме.Теперь йешива требует от Кушнира денежной компенсации за нарушение авторских прав.Интересы йешивы представляет адвокат Итамар Бен Гвир. Он направил предупредительное письмо Кушниру. Бен Гвир также заявил: “Речь идет об отвратительном и причиняющем вред видео, но, в любом случае, никому не позволено использовать иллюстрации без разрешения”.Предисковое письмо требует от Кушнира немедленно удалить иллюстрации из его видео, и также выплатить йешиве 100 тысяч шекелей в качестве компенсации за нарушение авторских прав.Адвокат Бен-Гвир заявил: “Кроме того, что член Кнессета Кушнир распространяет антисемитское подстрекательство против харедим и традиционной публики, он добавил к греху преступление, нарушил авторские права - и использовал имидж великого израильского раввина для антисемитской пропаганды. Теперь мы преподадим ему урок- посредством его собственного кармана. Пусть знает, что клеветать на евреев - дорого”.