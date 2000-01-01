01.10 19:26 MIGnews.com

В США рассказали, когда будет объявлен "план Трампа"

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Мирный план президента США Дональда Трампа, именуемый также "сделка века", будет объявлен чуть позже в этом году, когда Израиль будет готов.Такое заявление сделал посол США в Израиле Дэвид Фридман, передает Jerusalem Post.По его словам, мирный план сделает Израиль сильнее и безопаснее. Фридман не стал уточнять определенную дату, когда будет озвучен. Но выразил уверенность, что это произойдет до конца года, хотя ранее предполагалось, что это случится сразу после выборов."Нам нравится подходить ко всем этим вопросам комплексно, и, надеюсь, у нас будет шанс сделать это. Тем временем, заявления премьер-министра мы не считаем несовместимыми с политическим решением, и поэтому мы как бы держали язык за зубами, потому что на самом деле не было ничего, что требовало бы комментариев, кроме того, что мы сказали", – ответил он на вопрос, что думают в администрации Трампа по поводу заявления Биньямина Нетаниягу об установлении суверенитета на Западном берегу.Он также добавил, что любая атака на Израиль "может спровоцировать ошеломительный ответ".