01.08 14:02 MIGnews.com

"Нет Захалка, Израиль - не государство арабского народа"

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Депутат Кнессета Джамаль Захалка (Объединенный Арабский Список) призвал к “всеобщей забастовке” в знак протеста арабов против национального закона.Захалка опубликовал пост в фейсбук, на котором изображена карта “Палестины”, покрывающая весь современный Израиль.Захалка написал: “Мы призываем отвергнуть закон еврейского национализма. Отрицание и унижение Палестины станет началом ее возрождения. Забастовка станет посланием всему миру: палестинцы - единый и неделимый народ. Он защищает свою судьбу и он исправит историческую несправедливость”.Позднее Захалка удалил пост с “картой Палестины”.Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу ответил Захалке в твиттере: “Нет Захалка. Израиль - не национальное государство палестинского народа. Израиль - национальное государство еврейского народа. Именно поэтому мы приняли национальный закон”.