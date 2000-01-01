01.05 08:34 MIGnews.com
Нетаниягу предлагает Кахлону любую должность
Телеканал КАН сообщает, что в ходе коалиционных переговоров премьер-министр Биньямин Нетаниягу предложил лидеру партии Кулану Моше Кахлону несколько высоких постов в будущем правительстве.
По данным КАН, Нетанияшгу предлагал Кахлону министерство иностранных дел и “любое другое важное министерство”.
Кахлон, который, в отличие от представителей других партий, ведет коалиционные переговоры лично, предпочел остаться на посту главы министерства финансов.
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