01.05 08:34 MIGnews.com

Нетаниягу предлагает Кахлону любую должность

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Телеканал КАН сообщает, что в ходе коалиционных переговоров премьер-министр Биньямин Нетаниягу предложил лидеру партии Кулану Моше Кахлону несколько высоких постов в будущем правительстве.По данным КАН, Нетанияшгу предлагал Кахлону министерство иностранных дел и “любое другое важное министерство”.Кахлон, который, в отличие от представителей других партий, ведет коалиционные переговоры лично, предпочел остаться на посту главы министерства финансов.