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Мусульманский лидер посетит Освенцим | Фото:01.05 18:06   MIGnews.com

Мусульманский лидер посетит Освенцим

Высокопоставленный исламский лидер посетит Освенцим в рамках меморандума о взаимопонимании, подписанного между Всемирной мусульманской лигой и Американским еврейским комитетом. Доктор Мохаммад Абдулкарим Аль-Исса, генеральный секретарь Всемирной мусульманской лиги, присоединится к генеральному директору Американского еврейского комитета Давиду Харрису на 75-й годовщине освобождения Освенцима в январе.

Аль-Исса и Харрис подписали меморандум о взаимопонимании во вторник, 30 апреля. Документ "кодифицирует приверженность двух глобальных институтов дальнейшему взаимопониманию между мусульманами и евреями и сотрудничеству в борьбе против расизма и экстремизма во всех его формах", говорится в заявлении AJC.

Аль-Исса также принял приглашение от Харриса выступить на Глобальном форуме AJC в Берлине в июне 2020 года. Харрис, в свою очередь, возглавит делегацию AJC в Саудовской Аравии. "Я считаю, что, отдавая дань уважения жертвам Освенцима, я буду поощрять мусульман и немусульман к взаимному уважению, взаимопониманию и разнообразию", - заявил Аль-Исса.

"Страшные нападения в Питтсбурге, штат Пенсильвания, в Крайстчерче, Новая Зеландия, и совсем недавно на Шри-Ланке вынуждают нас всех объединяться и противостоять тем, кто хочет нас разделить", - сказал он. В 2017 году Аль-Исса посетил Мемориальный музей Холокоста в США и объявил отрицание Холокоста преступлением против ислама. Мусульманская мировая лига базируется в городе Мекка.


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