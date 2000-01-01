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МИД Ирана: `Самый больший террорист в регионе - Израиль` | Фото:01.05 17:41   MIGnews.com

МИД Ирана: "Самый больший террорист в регионе - Израиль"

Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф в среду, 1 мая, раскритиковал Соединенные Штаты за попытку внести "Братьев-мусульман" в список террористических групп. "Соединенные Штаты поддерживают самого крупного террориста в нашем регионе, и это Израиль", - заявил Зариф журналистам в Дохе, Катар.

"Соединенные Штаты не могут называть других террористическими организациями." "Мы отвергаем любые попытки Соединенных Штатов в этом отношении."

В апреле США объявили Корпус Стражей Исламской Революции Ирана иностранной террористической организацией. "Братья-мусульмане" названо Египтом террористической организацией в 2013 году. Включение "Братства" в список иностранных террористических организаций в Вашингтоне сделало бы незаконным оказание помощи группе любому американцу.


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