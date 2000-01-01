Эфи Наве не продвигал судью с бывшей женой которого переспал
Расследование “дела потрясшего основы судебной системы Израиля”, известного также как “секс в обмен на назначения” тихо испустило дух - без того, чтобы те кто его раздували позаботились об этом сообщить.
Корреспондент по судебным делам газеты Маарив Авишай Гринцайг опубликовал свою переписку в whatsapp с Эфи Наве за два месяца до скандала. Гринцайг тогда прямо спросил Наве, будет ли он поддерживать судью для продвижения его в окружной суд. Наве ответил “нет”. После этого сам Наве позвонил Гринцайгу и сообщил, что кандидатура судьи “иррелевантна”.
Во время следствия Наве указал следователям на то, что вменяемые ему обвинения в том, что он якобы пытался продвинуть судью после того, как переспал с его женой - фальшивы и бредовы. Отношения Наве с женой судьи начались в 2016 году. Судья тогда с женой разводился. Наве тогда не был членом комитета по назначению судей. Наве прямо спросил следователей: “Вы утверждаете, что из-за отношений, которые у меня были в 2016 году, когда я даже не был членом комитета по назначению судей, я в ноябре 2018 года пытался продвинуть ее мужа?”
Согласно источникам в юридической системе, Наве не предпринимал никаких действий в пользу упомянутого судьи, имя которого даже не фигурировало в списках кандидатов. Судья, на протяжении нескольких лет, пытался пробиться в окружной суд - но не мог, потому что на его кандидатуру было наложено вето отборочной комиссией из-за одного прошлого судебного дела. К конце 2018 года это возражение было снято, и имя судьи появилось в списках кандидатов автоматически. Наве не имел к этому отношения.
Судья встретился с Наве и просил поддержать его кандидатуру, но Наве отказал, сообщив судье, что Ассоциация Адвокатов обязала его поддержать другого кандидата.
Более того, Маарив пишет, что глава следственной группы по делу Наве, суперинтендант Асаф Вольфиш в частных разговорах выразил сожаление в том, что полицию принуждают заниматься подобным делом. По словам Вольфиш, решение о возбуждении дела было принято не полицией, но спущено сверху - генеральным прокурором Шаем Ницаном.
Израильская полиция в ответ на публикацию заявила: “Мы сожалеем в связи с подобными заявлениями, сделанными на основании данных анонимных источников. Израильская полиция тщательно и профессионально расследует все порученные ей дела с тем. чтобы докопаться до истины”.
Офис генерального прокурора Израиля отказался от комментариев.