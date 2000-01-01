01.05 13:13 MIGnews.com

Эфи Наве не продвигал судью с бывшей женой которого переспал

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Расследование “дела потрясшего основы судебной системы Израиля”, известного также как “секс в обмен на назначения” тихо испустило дух - без того, чтобы те кто его раздували позаботились об этом сообщить.Корреспондент по судебным делам газеты Маарив Авишай Гринцайг опубликовал свою переписку в whatsapp с Эфи Наве за два месяца до скандала. Гринцайг тогда прямо спросил Наве, будет ли он поддерживать судью для продвижения его в окружной суд. Наве ответил “нет”. После этого сам Наве позвонил Гринцайгу и сообщил, что кандидатура судьи “иррелевантна”.Во время следствия Наве указал следователям на то, что вменяемые ему обвинения в том, что он якобы пытался продвинуть судью после того, как переспал с его женой - фальшивы и бредовы. Отношения Наве с женой судьи начались в 2016 году. Судья тогда с женой разводился. Наве тогда не был членом комитета по назначению судей. Наве прямо спросил следователей: “Вы утверждаете, что из-за отношений, которые у меня были в 2016 году, когда я даже не был членом комитета по назначению судей, я в ноябре 2018 года пытался продвинуть ее мужа?”Согласно источникам в юридической системе, Наве не предпринимал никаких действий в пользу упомянутого судьи, имя которого даже не фигурировало в списках кандидатов. Судья, на протяжении нескольких лет, пытался пробиться в окружной суд - но не мог, потому что на его кандидатуру было наложено вето отборочной комиссией из-за одного прошлого судебного дела. К конце 2018 года это возражение было снято, и имя судьи появилось в списках кандидатов автоматически. Наве не имел к этому отношения.Судья встретился с Наве и просил поддержать его кандидатуру, но Наве отказал, сообщив судье, что Ассоциация Адвокатов обязала его поддержать другого кандидата.Более того, Маарив пишет, что глава следственной группы по делу Наве, суперинтендант Асаф Вольфиш в частных разговорах выразил сожаление в том, что полицию принуждают заниматься подобным делом. По словам Вольфиш, решение о возбуждении дела было принято не полицией, но спущено сверху - генеральным прокурором Шаем Ницаном.Израильская полиция в ответ на публикацию заявила: “Мы сожалеем в связи с подобными заявлениями, сделанными на основании данных анонимных источников. Израильская полиция тщательно и профессионально расследует все порученные ей дела с тем. чтобы докопаться до истины”.Офис генерального прокурора Израиля отказался от комментариев.