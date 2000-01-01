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Отныне израильские судьи будут опираться на еврейское право 02.05 06:34   MIGnews.com

Отныне израильские судьи будут опираться на еврейское право

Пленум Кнессета утвердил во втором и третьем чтениях законопроект о еврейском праве. Отныне израильский Закон об основах права будет включать в себя все основные принципы еврейского права, отражающего постановления Галахи. Юридический форум постоянно подчеркивал важность включения этих принципов в свод современных израильских законов.

Два месяца назад этот законопроект уже был утвержден Законодательной комиссией Кнессета, однако именно сегодня была поставлена точка в борьбе за продвижение статуса еврейского права в израильском законодательстве.

"Как ни странно, до сих пор израильские судьи почти не руководствовались еврейским правом. Однако теперь такие еврейские принципы как свобода, справедливость, стремление к миру и т.д. будут обязывать каждого израильского юриста. Принятие данного законопроекта - еще один шаг к укреплению Израиля как еврейского, так и демократического государства", - полагают юристы Форума.
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