01.05 19:55 MIGnews.com

Танзания впервые откроет посольство в Израиле

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Танзания открывает посольство в Израиле. Как пишет "Исраэль Хайом", оно станет первым посольством страны в Еврейском государстве.Церемонию открытия, которая состоится 8 мая, посетит министр иностранных дел Танзании Огастин Махига. Здание дипмиссии будет расположено в Рамат-Гане по адресу улица Абба Хиллел Силвер, 12.Напомним, что после войны Судного дня в 1973 году Танзания разорвала дипломатические отношения с Израилем. Восстановлены они были в 1995 году, однако все контакты с этим восточноафриканским государством осуществлялись через посольство Израиля в кенийском Найроби.Махига станет первым в истории министром иностранных дел Танзании, который посетит Израиль.Любопытно, что первый посол Танзании в Еврейском государстве был назначен еще в прошлом году. Им стал Джоб Дауди Масима. До этого это государство представлял почетный консул Касбейн Нуриэль Чирих.