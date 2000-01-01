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Танзания впервые откроет посольство в Израиле | Фото: AMISOM Public Information/Flickr01.05 19:55   MIGnews.com

Танзания впервые откроет посольство в Израиле

Танзания открывает посольство в Израиле. Как пишет "Исраэль Хайом", оно станет первым посольством страны в Еврейском государстве.

Церемонию открытия, которая состоится 8 мая, посетит министр иностранных дел Танзании Огастин Махига. Здание дипмиссии будет расположено в Рамат-Гане по адресу улица Абба Хиллел Силвер, 12.

Напомним, что после войны Судного дня в 1973 году Танзания разорвала дипломатические отношения с Израилем. Восстановлены они были в 1995 году, однако все контакты с этим восточноафриканским государством осуществлялись через посольство Израиля в кенийском Найроби.

Махига станет первым в истории министром иностранных дел Танзании, который посетит Израиль.

Любопытно, что первый посол Танзании в Еврейском государстве был назначен еще в прошлом году. Им стал Джоб Дауди Масима. До этого это государство представлял почетный консул Касбейн Нуриэль Чирих.
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