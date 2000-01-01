01.05 13:16 MIGnews.com

Силы "Хизбаллы" выводят из Сирии для войны с Израилем

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Кувейтская газета Al-Rai сообщает о том, что силы “Хизбаллы” готовят для эвакуации из Сирии в Ливан.Целью является “сдерживание Израиля” и подготовка к возможной войне с Еврейским Государством.Источник в руководстве “Оси Сопротивления” заявил корреспонденту газеты: “Хизбалла” выполнила свою миссию в Сирии, не допустило падения сирийского правительства и предотвратило любые проекты победы такфири”.Источник указал, что несмотря на наличие более чем ста тысяч “такфири” на севере Сирии, в присутствии “Хизбаллы” более нет необходимости. С точки зрения руководства организации, куда большую опасность представляет собой “буферная зона” , созданная Израилем и США в Кунейтре и Дераа. “Хизбаллу” также беспокоит перспектива того, что Израиль, почувствовал себя в безопасности “под стальным зонтиком американского флота в Средиземноморье” может “решиться на необдуманные действия”.