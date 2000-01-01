01.03 09:04 MIGnews.com

Десятки старших офицеров присоединились к Ави Габаю

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33 старших офицера запаса ЦАХАЛА и служб безопасности заявили о своем вступлении в партию Авода. Выступая на пресс-конференции, генерал-майор запаса Асаф Агмон заявил: "Как командиры, как граждане государства, мы воспитаны всегда быть впереди. Сегодня мы находимся на переднем крае, чтобы вместе привести к власти новое единое, этичное и опытное руководство".Среди старших офицеров, принявших решение вступить в партию Авода, командиры военных баз, патрулей и эскадрилий, командиры бригад, батальонов, подразделений специального назначения и корпусов — генерал-майор запаса Асаф Агмон, генерал-майор запаса Йорам Агмон, генерал-майор запаса Цви Канор, подполковник запаса Раанан Манор, полковник запаса Эли Гамзон, д-р Ави Вайнраб, генерал-майор запаса Эфраим Сгули и другие.Глава партии Авода Ави Габай заявил, приветствуя новых членов партии: "Рядом со мной находятся специалисты в области безопасности, имеющие тысячи лет совокупного опыта. Специалисты по северной и южной границам, специалисты ВВС, флота и сухопутных войсках, специалисты разведки и дерзкие бойцы, воспитавшие поколения солдат и учеников. Я горд тем, что нахожусь сегодня в длинном строю старших командиров, принявших решение устремиться вместе с нами вперед, чтобы сделать Израиль сильнее"."В сложившейся ситуации премьер-министр не может позволить себе игнорировать проблемы безопасности, уделяя время юридическим консультациям в делах о коррупции, взяточничестве, мошенничестве и нарушении доверия. Мы должны не только предотвратить следующую войну, но и искать политические возможности, которые повысят нашу безопасность" — заявил глава партии Авода.Вступление офицеров в ряды партии Авода происходит на фоне значительного роста числа ее членов. Согласно заявлениям представителей партии, в эти дни число членов партии перевалило за 60 тысяч, что является рекордным показателем с 2011 года, года социального протеста. Во время последних выборов главы партии, происходивших в тюле 2017 года, в партии числились 52.000 членов.