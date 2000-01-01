01.03 08:09 MIGnews.com

В Израиле выпустили монету с портретом Трампа

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Израильская религиозно-образовательная организация выпустила памятную монету с изображением президента США Дональда Трампа.Об этом 28 февраля сообщило агентство Associated Press.Таким образом, организация отблагодарить американского лидера за исторический шаг – признание Иерусалима столицей Израиля.На "храмовой монете", выпущенной образовательным центром "Микдаш", Дональд Трамп изображен вместе с персидским царем Киром, который, согласно библейской легенде, 2,5 тысячи лет назад разрешил евреям вернуться из Вавилона в Иерусалим.По словам раввина Мордехая Персофф, Трамп, подобно Киру, "объявил Иерусалим столицей праведных людей".Издание отмечает, что всего было выпущено 1000 уникальных монет номиналом полшекеля. Их можно приобрести за благотворительный взнос суммой не меньше 50 долларов.В сообщении организации говорится, что деньги отправят на "несение света Иерусалима и духа Святого Храма по всему миру".Монету нельзя использовать в качестве платежного средства, передает издание.