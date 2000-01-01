01.03 21:22 MIGnews.com

Сторонник антиизраильского бойкота построит ж/д в Тель-Авиве

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В весьма невыгодном положении оказался израильский Минтранс после того, как оказалось, что железнодорожное полотно для скоростного трамвая в Тель-Авиве и его пригороде будет прокладывать Deutsche Bahn AG – основной железнодорожный оператор Германии и активный сторонник антиизраильского бойкота по совместительству.Речь идет об инциденте 7-летней давности, когда, выиграв тендер, Deutsche Bahn заявила, что не будет принимать участие в строительстве скоростной железной дороги между Тель-Авивом и Иерусалимом, поскольку 6-километровый отрезок железнодорожного полотна пройдет за "зеленой чертой", но пользоваться ею будут только израильтяне.Внимание на сей факт обратила депутат Кнессета от "Еш Атид" Пнина Тамну-Шата."Как может компания, которая бойкотирует работу в Иерусалиме, выиграть еще один тендер от правительства?" – задала она вопрос министру транспорта Исраэлю Кацу.Он привел ответ от NTA Metropolitan Mass Transit System – государственной компании, ответственной за проектирование и строительство железной дороги в Большом Тель-Авиве. Оказалось, что сам тендер выиграла китайская компания, а Deutsche Bahn была выбрана ее подрядчиком из профессиональных соображений."Помимо того, насколько мне известно, какие компании могут, а какие не могут работать в Израиле, решает министерство иностранных дел, отталкиваясь от того, торгуют ли они с Ираном и тому подобное. Составлять такие списки можно лишь на дипломатическом уровне – это прерогатива министерства иностранных дел или даже вышестоящих – после консультации с министром внутренней безопасности Эрданом. Но поскольку такой список отсутствует, тендеры NTA проводятся на законных основаниях. Я, как министр, в тендерах не участвую, и хорошо, что не участвую", - ответил Кац.Тамну-Шата упрекнула правительство в отсутствии какой-либо программной политики по борьбе с антиизраильским бойкотом."Я понимаю, что тот, кто бойкотирует Израиль, может участвовать в любом нужном и подходящем ему тендере", - возразила она.