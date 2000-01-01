01.03 18:25 MIGnews.com

Израиль против встреч американских евреев с эмиром Катара

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Посол Израиля в Вашингтоне Рон Дермер советовал лидерам еврейской общины не встречаться с эмиром Катара во время его визита в Нью-Йорк прошлой осенью, но не смог отговорить их. Об этом изданию The Jerusalem Post стало известно на этой неделе.В сентябре катарские чиновники пригласили на встречу несколько руководителей еврейских организаций США на встречу с эмиром Тамимом бин Хамадом Аль Тани, который должен был прилететь на Генассамблею ООН.Израильское правительство с большим подозрением восприняло усилия Катара по улучшению своего имиджа среди американский евреев. Поэтому, когда лидеры общин обратились к послу Еврейского государства за советом, он призвал их отказаться от приглашения.Дермер передал им, что премьер-министр Биньямин Нетаниягу относится к подобной инициативе с неодобрением. Несмотря на это, встреча с эмиром состоялась."Очевидно, при помощи этой кампании они пытаются смягчить оказываемое на них давление. Некоторые представители арабского мира полагают, что эти евреи отправились на эту встречу с нашим одобрением, но это не так", - цитирует JPost свой источник.Стоит отметить, что на конференции глав еврейских организаций США, состоявшейся на прошлой неделе, Нетаниягу вновь отметил, что Катар не относится к конструктивным силам Ближнего Востока.