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Израиль против встреч американских евреев с эмиром Катара | Фото: GovernmentZA/Flickr01.03 18:25   MIGnews.com

Израиль против встреч американских евреев с эмиром Катара

Посол Израиля в Вашингтоне Рон Дермер советовал лидерам еврейской общины не встречаться с эмиром Катара во время его визита в Нью-Йорк прошлой осенью, но не смог отговорить их. Об этом изданию The Jerusalem Post стало известно на этой неделе.

В сентябре катарские чиновники пригласили на встречу несколько руководителей еврейских организаций США на встречу с эмиром Тамимом бин Хамадом Аль Тани, который должен был прилететь на Генассамблею ООН.

Израильское правительство с большим подозрением восприняло усилия Катара по улучшению своего имиджа среди американский евреев. Поэтому, когда лидеры общин обратились к послу Еврейского государства за советом, он призвал их отказаться от приглашения.

Дермер передал им, что премьер-министр Биньямин Нетаниягу относится к подобной инициативе с неодобрением. Несмотря на это, встреча с эмиром состоялась.

"Очевидно, при помощи этой кампании они пытаются смягчить оказываемое на них давление. Некоторые представители арабского мира полагают, что эти евреи отправились на эту встречу с нашим одобрением, но это не так", - цитирует JPost свой источник.

Стоит отметить, что на конференции глав еврейских организаций США, состоявшейся на прошлой неделе, Нетаниягу вновь отметил, что Катар не относится к конструктивным силам Ближнего Востока.
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