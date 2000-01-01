Израиль против встреч американских евреев с эмиром Катара
Посол Израиля в Вашингтоне Рон Дермер советовал лидерам еврейской общины не встречаться с эмиром Катара во время его визита в Нью-Йорк прошлой осенью, но не смог отговорить их. Об этом изданию The Jerusalem Post стало известно на этой неделе.
В сентябре катарские чиновники пригласили на встречу несколько руководителей еврейских организаций США на встречу с эмиром Тамимом бин Хамадом Аль Тани, который должен был прилететь на Генассамблею ООН.
Израильское правительство с большим подозрением восприняло усилия Катара по улучшению своего имиджа среди американский евреев. Поэтому, когда лидеры общин обратились к послу Еврейского государства за советом, он призвал их отказаться от приглашения.
Дермер передал им, что премьер-министр Биньямин Нетаниягу относится к подобной инициативе с неодобрением. Несмотря на это, встреча с эмиром состоялась.
"Очевидно, при помощи этой кампании они пытаются смягчить оказываемое на них давление. Некоторые представители арабского мира полагают, что эти евреи отправились на эту встречу с нашим одобрением, но это не так", - цитирует JPost свой источник.
Стоит отметить, что на конференции глав еврейских организаций США, состоявшейся на прошлой неделе, Нетаниягу вновь отметил, что Катар не относится к конструктивным силам Ближнего Востока.