Беннет: Не дайте вашему эго развалить коалицию

На фоне очередного коалиционного кризиса из-за требования ортодоксальных партий отменить мобилизацию учащихся в йешивах министр просвещения Израиля Нафтали Беннет призывает правительство найти компромисс для решения этой проблемы.
"У нас хорошее национальное правительство, очень важно, чтобы оно сохраняло свою стабильность. Поэтому я призываю обе стороны проявить ответственность и избегать ненужных игр эго. Уже существует решение, представляющее собой умеренный и сбалансированный план мобилизации харедим, что позволит нам и дальше руководить Государством Израиль", - заявил глава "Еврейского дома".