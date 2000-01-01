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Беннет: Не дайте вашему эго развалить коалицию 01.03 17:52   MIGnews.com

Беннет: Не дайте вашему эго развалить коалицию

На фоне очередного коалиционного кризиса из-за требования ортодоксальных партий отменить мобилизацию учащихся в йешивах министр просвещения Израиля Нафтали Беннет призывает правительство найти компромисс для решения этой проблемы.

"У нас хорошее национальное правительство, очень важно, чтобы оно сохраняло свою стабильность. Поэтому я призываю обе стороны проявить ответственность и избегать ненужных игр эго. Уже существует решение, представляющее собой умеренный и сбалансированный план мобилизации харедим, что позволит нам и дальше руководить Государством Израиль", - заявил глава "Еврейского дома".

Напомним, что ультраортодоксы угрожают не голосовать за бюджет 2019 года, если не будет принят закон, освобождающий от призыва религиозных студентов. Против этого яростно выступают министр обороны Авигдор Либерман и НДИ. При этом, как сообщается, премьер уже пошел навстречу "Яадут а-Тора".

Очевидно, что и для религиозных партий время не ждет, так как по решению БАГАЦа на принятие их решение есть время до сентября.
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