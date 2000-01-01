01.03 16:22 MIGnews.com

Президент принес солдатам угощение на Пурим

גם בחג אנו זוכרים את לוחמינו העומדים על משמרתם ובזכותם יש לנו חג שמח. נסעתי היום עם נכדי שי למחסום חיזמא, שם יצאנו למבצע מיוחד של חלוקת משלוחי מנות ללוחמות ולוחמי המשטרה הצבאית מגדוד "ארז" ולוחמי משמר הגבול מפלוגת עוטף ירושלים. שיהיה לכולנו חג נהדר! pic.twitter.com/7dRug5itJd — ראובן (רובי) ריבלין (@ruvirivlin) 1 марта 2018 г.

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Президент Государства Израиль угостил израильских солдат сладостями. Таким образом, Реувен Ривлин совершил мицву "мишлоах манот", которую у евреев принято выполнять на праздник Пурим.В сопровождении своего внука глава государства отправился на "специальную операцию", посетив контрольно-пропускной пункт "Хизме", что к северу от Иерусалима, где вручил подарки служащим в военной и пограничной полиции."В праздник мы вспоминаем также наших солдат, которые стоят на страже порядка и благодаря которым мы можем счастливо праздновать. Сегодня с внуком Шаем я отправился на контрольно-пропускной пункт "Хизме", где мы совершили специальную миссию по раздаче солдатам из батальона "Эрец" и пограничной полиции "мишлоах манот". Хорошего всем праздника!" – написал он на своей странице в Twitter.О выполнении трех других заповедей - чтении Мегилат Эстер, праздничном обеде и обеде для двух нищих - президент не отчитывался.