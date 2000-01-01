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Президент принес солдатам угощение на Пурим | Фото: @ruvirivlin/Twitter01.03 16:22   MIGnews.com

Президент принес солдатам угощение на Пурим

Президент Государства Израиль угостил израильских солдат сладостями. Таким образом, Реувен Ривлин совершил мицву "мишлоах манот", которую у евреев принято выполнять на праздник Пурим.


В сопровождении своего внука глава государства отправился на "специальную операцию", посетив контрольно-пропускной пункт "Хизме", что к северу от Иерусалима, где вручил подарки служащим в военной и пограничной полиции.

"В праздник мы вспоминаем также наших солдат, которые стоят на страже порядка и благодаря которым мы можем счастливо праздновать. Сегодня с внуком Шаем я отправился на контрольно-пропускной пункт "Хизме", где мы совершили специальную миссию по раздаче солдатам из батальона "Эрец" и пограничной полиции "мишлоах манот". Хорошего всем праздника!" – написал он на своей странице в Twitter.

О выполнении трех других заповедей - чтении Мегилат Эстер, праздничном обеде и обеде для двух нищих - президент не отчитывался.
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