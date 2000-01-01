Президент принес солдатам угощение на Пурим

Президент Государства Израиль угостил израильских солдат сладостями. Таким образом, Реувен Ривлин совершил мицву "мишлоах манот", которую у евреев принято выполнять на праздник Пурим.
גם בחג אנו זוכרים את לוחמינו העומדים על משמרתם ובזכותם יש לנו חג שמח. נסעתי היום עם נכדי שי למחסום חיזמא, שם יצאנו למבצע מיוחד של חלוקת משלוחי מנות ללוחמות ולוחמי המשטרה הצבאית מגדוד "ארז" ולוחמי משמר הגבול מפלוגת עוטף ירושלים. שיהיה לכולנו חג נהדר! pic.twitter.com/7dRug5itJd
В сопровождении своего внука глава государства отправился на "специальную операцию", посетив контрольно-пропускной пункт "Хизме", что к северу от Иерусалима, где вручил подарки служащим в военной и пограничной полиции.
"В праздник мы вспоминаем также наших солдат, которые стоят на страже порядка и благодаря которым мы можем счастливо праздновать. Сегодня с внуком Шаем я отправился на контрольно-пропускной пункт "Хизме", где мы совершили специальную миссию по раздаче солдатам из батальона "Эрец" и пограничной полиции "мишлоах манот". Хорошего всем праздника!" – написал он на своей странице в Twitter.
О выполнении трех других заповедей - чтении Мегилат Эстер, праздничном обеде и обеде для двух нищих - президент не отчитывался.