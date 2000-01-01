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`Немедленно вызвать Лапида на допрос` 01.03 13:37   MIGnews.com

"Немедленно вызвать Лапида на допрос"

Глава коалиции Давид Амсалем потребовал, чтобы полиция немедленно занялось бывшим министром финансов, главой партии Еш Атид Яиром Лапидом.

Амсалем считает, что необходимо расследовать действия Лапида на посту министра финансов, в тот момент, когда обсуждались поправки к закону о налоговых льготах для возвращающихся в Израиль с постоянного места жительства израильтян (закон, окрещенный в прессе “законом Мильчена”).

Амсалем написал в твиттере: “Выборочное правоприменение - преступление. Невероятно и необъяснимо, что Нетаниягу и его окружение рассматривают под микроскопом при возникновении тени подозрения, в то время как серьезные подозрения на конфликт интересов Яира Лапида не расследуются. Если это не Нетаниягу, так и расследовать нечего?” Юридический советник правительства должен проинструктировать полицию, и та - немедленно вызвать Лапида на допрос”.
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