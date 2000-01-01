Глава коалиции Давид Амсалем потребовал, чтобы полиция немедленно занялось бывшим министром финансов, главой партии Еш Атид Яиром Лапидом.
Амсалем считает, что необходимо расследовать действия Лапида на посту министра финансов, в тот момент, когда обсуждались поправки к закону о налоговых льготах для возвращающихся в Израиль с постоянного места жительства израильтян (закон, окрещенный в прессе “законом Мильчена”).
Амсалем написал в твиттере: “Выборочное правоприменение - преступление. Невероятно и необъяснимо, что Нетаниягу и его окружение рассматривают под микроскопом при возникновении тени подозрения, в то время как серьезные подозрения на конфликт интересов Яира Лапида не расследуются. Если это не Нетаниягу, так и расследовать нечего?” Юридический советник правительства должен проинструктировать полицию, и та - немедленно вызвать Лапида на допрос”.