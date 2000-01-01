01.03 10:54 MIGnews.com

Нетаниягу пытается договориться с харедим

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Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу пошел навстречу ультрарелигиозным партиям и согласился создать комиссию из законодателей всех партий коалиции, которая вынесет решение по законопроекту, освобождающего глубоко верующих граждан от обязательной военной службы.Об этом в четверг, 1 марта сообщает The Times of Israel.По данным издания, 28 февраля глава правительства собрал в своей канцелярии глав ультраортодоксальных фракций.На встрече присутствовали замминистра здравоохранения Яаков Лицман, депутат Кнессета Моше Гафни ("Яадут ха-Тора"), председатель партии ШАС и министр внутренних дел Арье Дери, а также министры Зеэв Элькин и Ярив Левин.Согласно спорному законопроекту, от обязательной военной службы освободят учеников ультраортодоксальных семинарий. В среду Кнессет отказался провести предварительное голосование по этому предложению.