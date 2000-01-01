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Курды рассказали об итогах переговоров с Ираком | Фото: Thinkstock01.02 13:50   MIGnews.com

Курды рассказали об итогах переговоров с Ираком

Власти автономного Иракского Курдистана достигли предварительного соглашения с правительством Ирака по шести спорным пунктам, возникшим после проведения регионом референдума о независимости.

Об этом сообщил на пресс-конференции представитель правительства Курдистана Сафин Дизи.

Отношения федеральных властей Ирака с автономным Иракским Курдистаном обострились после проведения курдами референдума о независимости 25 сентября, на который Багдад не дал разрешения. За независимость проголосовали 93% курдов. После референдума власти Ирака ввели в отношении курдской автономии ряд санкций.

"Эрбиль и Багдад пришли предварительно к соглашению по шести спорным пунктам, их осталось одобрить только премьер-министру Ирака Хайдеру аль-Абади", — сообщил Дизи журналистам.

Какие это пункты, он не уточнил. Представитель добавил, что дата возобновления международных рейсов в регион пока не известна.

Среди введенных Багдадом в отношении Иракского Курдистана санкций были запрет на международные рейсы в регион и из него, закрытие пограничных переходов и ограничение банковских операций, передает РИА Новости.
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