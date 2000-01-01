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Кац призвал отозвать посла Израиля в Польше для консультаций 01.02 12:45   MIGnews.com

Кац призвал отозвать посла Израиля в Польше для консультаций

Министр транспорта и разведки Исраэль Кац призвал главу правительства и министра иностранных дел Биньямина Нетаниягу отдать распоряжение срочно отозвать в Иерусалим посла Израиля в Польше для проведения консультаций.

"Закон, принятый польским парламентом, может иметь тяжелые последствия. Он означает отказ от ответственности и отрицание участия Польши в Холокосте. В выборе между соображениями внешней политики и моральными ценностями, должна быть четкая позиция: увековечивание жертв Холокоста должно быть приоритетным", - заявил Исраэль Кац.

Ранее стало известно, что сенат Польши одобрил законопроект, отрицающий причастность поляков к Холокосту.
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