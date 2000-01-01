01.02 12:24 MIGnews.com

Израильская жена суданца разоблачила ложь левых о мигрантах

Поделиться

Все по теме

Комментарии

Израильтянка Орталь Бен Давид, гражданская жена беженца из Дарфура, разоблачила ложь, которой пропагандистская машина левых покрыла весь комплекс проблем, связанных с африканскими мигрантами в Израиле.Бен Давид опубликовала большой пост в facebook, в котором делится своим личным опытом жизни среди мигрантов и взаимодействия с израильскими властями.Бен Давид пишет, что позорные попытки сравнения программы депортации мигрантов с Холокостом и ссылки на Анну Франк скорее демонстрируют скудость исторического образования в Израиле и неспособность “элиты” найти более подходящие сравнения для происходящего, вне рамок Катастрофы.Бен Давид пишет: “Эти петиции против депортаций позволяют образованному сектору среднего класса чувствовать себя хорошо, демонстрировать свою высокую моральность и ничем не рисковать взамен. Большинство из них даже не знакомы с фактами. Для всех них Африка - одна огромная опасная черная дыра, и я не уверена в том, что они осознают, что эритрейцы, суданцы, конголезцы - совершенно разные люди, живущие на расстоянии тысяч километров друг от друга, несмотря на то, что все они - черные”.Бен Давид пишет: “Агентство Помощи Беженцам ООН определило, что Уганда является одной из наиболее прогрессивных стран во всем, что касается приема беженцев. Глава агентства, Градни, на днях сказал: Я хочу поблагодарить правительство Уганды и народ этой страны.. . последний приток беженцев в Уганду продемонстрировал, что в стране - самая прогрессивная политика приема беженцев в Африке, если не во всем мире”.Бен Давид шесть лет живет в южном Тель-Авиве - в Неве Шаанан и в Кирьят Шалом. У нее - магазин на улице Гдуд Ха-Иври. Два года она ходила со своим бывшим суданским мужем по различным израильским инстанциям, и потому она представляет себе жизнь и проблемы мигрантов очень хорошо. Бен Давид пишет: “Я десятки раз бывала в иммиграционном бюро в Бней-Браке для продления визы, я посещала комплекс МВД в Петах-Тикве, на улице Саломе в Тель-Авиве, выступала а суде в качестве представительницы мужа. Я знаю эту систему, я знаю как работает ее механизм, я вижу ее слабости - но то, что происходит в реальности разительно отличается от той лжи, которую рассказывают вам”.Бен Давид, определяющая себя как “левую” указывает на то, что пропагандистская кампания, развязанная в прессе, лишь наносит левым еще больший ущерб и подрывает доверие к ним со стороны широких слоев израильского общества. Она пишет: “Верховный Суд постановил, что депортации будут производиться только в безопасные страны, в страны, где отношение к беженцам в реальности может быть даже лучше, чем здесь. Все эти разговоры о Холокосте и отправке людей на смерть - отвратительная ложь. Те, кто решит оттуда продолжить свой путь в Европу - взрослые люди, и они принимают такое решение на свой страх и риск. И я повторяю - депортировать будут только одиноких мужчин старше 18 лет, не подавших прошения о предоставлении убежища”.Бен Давид напоминает: “До 2013 года государство действительно не принимало от эритрейцев и суданцев таких прошений, утверждая, что они пользуются “коллективной защитой”. Но с 2013 любой мог подать подобное прошение. Прошло пять лет. 10 000 эритрейцев и 6 000 суданцев подали прошения В дополнение к этому 20 000 прошений подали украинцы и грузины. Кроме них, прошения подали и другие - всего подано 50 тысяч прошений. Это привело к гигантской загрузке всей системы. Основываясь на моем личном опыте, я могу признать, что взаимодействие бюрократической системой не доставляет большой радости. Мы подали прошение об убежище в 2014, через три месяца его пригласили на пятичасовое интервью, и с тех пор мы ждем ответа. Здесь гуманитарные организации полностью правы - государство максимально затягивает этот процесс. Но факт в том, что пока решение не принято - его выслать не могут. И этим реально пользуются многие люди, подающие такое прошение ради того, чтобы застраховаться от депортации”.Любой житель южного Тель-Авива знает, что среди мигрантов - далеко не все беженцы. Есть и беженцы, и есть сотни эритрейцев, которые поддерживают эритрейский режим, празднуют День Независимости в посольстве Эритрее и жизни которых на родине не угрожает никакая опасность. Точно также, серди суданцев есть представители этнических групп, которых правительство Судана не преследует.Бен Давид заканчивает свой пост словами: “Моя позиция - государство не должно высылать людей, подавших прошение о предоставлении статуса беженца. Оно обязано внимательно изучить их прошения. Любой, чье прошение принято, должен получить статус беженца со всеми вытекающими последствиями. В то же время, у государства есть право определять свою иммиграционную политику и поддерживать безопасность границ. Высылка никогда не бывает приятным делом, и депортация 5000 украинцев и грузин в этом году - только один из примеров этого. К несчастью любой, кто не подал такого прошения, должен быть депортирован в третье государство - и это не Холокост, не Освенцим и не гуманитарный кризис. Государство Израиль не посылает беженцев в руки работорговцев, на пытки и на смерть”.