01.02 18:26 MIGnews.com

Посол Обамы в Израиле поддержал переезд посольства

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Несмотря на то, что в прошлом он стабильно поддерживал позицию экс-президента Барака Обамы против перемещения американского посольства из Тель-Авива в Иерусалим, сейчас бывший посол Дан Шапиро решил поменять свою точку зрения.Свой взгляд на эту идею, а также советы новой администрации США он изложил в статье, опубликованной изданием Foreign Policy. В частности, Шапиро отметил, что с практической точки зрения последствия переезд посольства может возыметь позитивные последствия, так как американским дипломатам больше не придется постоянно разъезжать между Тель-Авивом и Иерусалимом, чтобы встретиться с представителями власти."Я поддерживал использование всеми тремя президентами их полномочий отказаться от перемещения – в интересах национальной безопасности и мира на Ближнем Востоке. Но я никогда не считал аргументы в пользу перемещения посольства необоснованными или что для этого необходимо ждать окончательного палестино- израильского мирного соглашения", - пишет бывший посол.Напомним, что после того, как его уволили с должности главы дипломатической миссии Соединенных Штатов в Израиле, Дан Шапиро остался в стране в в качестве частного лица, аргументировав это тем, что хочет, чтобы его дочь закончился 11 класс в израильской школе.Дональду Трампу он советует выполнить свое обещание переместить посольство таким образом, чтобы это произошло в конструктивном ключе и не спровоцировало слишком много шума в арабском мире."Если это будет сделано осторожно, это будет способствовать национальным целям и интересам Америки. Но если это будет сделано небрежно, это приведет к серьезному ущербу и неотвратимой трагедии", - подчеркнул он.При этом Шапиро считает, что перемещенное посольство должно быть расположено в западной части Иерусалима. Только так можно будет создать два сосуществующих государства – арабское и еврейское, уверен посол.Кроме этого, администрация должна всячески показать, что данный шаг не станет официальным признанием суверенитета Израиля над всем Святым городом, а также подтвердить сохранение статуса-кво всех святынь, чтобы не задеть "восприимчивость и мусульман в отношении Харам аль-Шариф, и евреев в отношении Стены Плача". А обоим народам он советовал разрушить мифы на счет своих оппонентов, так как это поможет приблизить реализацию "двух государств".