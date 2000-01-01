02.01 07:14 MIGnews.com

Минимальный отпуск в Израиле увеличат до 12 дней

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Израильские работники получат минимум 12 дней отпуска в год, начиная с воскресенья, 1 января, что первым увеличением отпуска с 1951 года.Изменение закона было инициировано депутатом Кнессета Рахель Азария в августе. До расширения, минимальное количество дней отпуска было 10 дней.В соответствии с новым израильским законодательством, работники, которые проработали в компании менее 4 лет, теперь будут получать 12 дней отпуска в год начиная с 1 января. Тем не менее, при работе в компании от 5 лет число минимальных дней отпуска повышается с каждым годом, создавая стимулы для работников сохранить свою работу в этих компаниях.Рахель Азария отметила, что этот шаг был предназначен для решения текущих тенденций на рынке труда, в которых работники больше не остаются в той же компании в течение многих лет.