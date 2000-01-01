01.01 17:23 MIGnews.com

СМИ: Допрос Нетаниягу состоится в течение недели

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После многократных попыток координации допроса премьер-министра Израиля Биньямина Нетаниягу, израильская полиция приняла решение, что допрос премьер-министра состоится уже на этой неделе, возможно, в понедельник. Об этом сообщил офис премьер-министра Израиля, как сообщает 2 канал в воскресенье, 1 января.Как сообщалось ранее, Биньямин Нетаниягу подозревается в получении неправомерных подарков от бизнесменов из Израиля и из-за рубежа. По информации 2 канала, свидетелем, давшим показания по делу о получении незаконных подарков премьер-министром Израиля Биньямином Нетаниягу, является знаменитый еврейский миллиардер Рон Лаудер.Рон Лаудер был допрошен израильской полицией три месяца назад, когда он прилетел на похороны бывшего президента Израиля Шимона Переса.