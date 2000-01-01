Rambler's Top100









Опросы



Nakonu.com






flickr/Prime Minister of Israel 01.01 17:23   MIGnews.com

СМИ: Допрос Нетаниягу состоится в течение недели

После многократных попыток координации допроса премьер-министра Израиля Биньямина Нетаниягу, израильская полиция приняла решение, что допрос премьер-министра состоится уже на этой неделе, возможно, в понедельник. Об этом сообщил офис премьер-министра Израиля, как сообщает 2 канал в воскресенье, 1 января.

Как сообщалось ранее, Биньямин Нетаниягу подозревается в получении неправомерных подарков от бизнесменов из Израиля и из-за рубежа. По информации 2 канала, свидетелем, давшим показания по делу о получении незаконных подарков премьер-министром Израиля Биньямином Нетаниягу, является знаменитый еврейский миллиардер Рон Лаудер.

Рон Лаудер был допрошен израильской полицией три месяца назад, когда он прилетел на похороны бывшего президента Израиля Шимона Переса.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
17:52
В теракте в Стамбуле погибли 5 граждан Саудовской Аравии
16:50
Полиции Турции до сих пор неизвестно, кто стоит за терактом
16:01
"Израильский туризм в Турцию мертв"
15:49
Итоги 2016 года в сфере авиасообщения
15:11
В Израиле снизили цены на лекарства
14:04
Рекордное количество мандатов для Лапида
14:03
Обещали и сделали: минимальная зарплата - 5 тысяч шекелей
13:40
Опора на "Хизбаллу"
13:14
Нетаниягу: экономический рост составил 4%
13:05
Обнаружено тело пропавшей в Стамбуле израильтянки
12:51
В ходе теракта в Стамбуле применены несколько Калашниковых
11:58
Нетаниягу говорил с Путиным о Сирии
11:57
Стамбул: израильтянка упала на пол и получила две пули
11:03
Трамп пригласит Нетаниягу на инаугурацию
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100
Система Orphus