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YouTube 01.01 16:22   MIGnews.com

Мири Регев: Слава Богу, срок президентства Обамы истекает

Министр культуры и спорта Израиля Мири Регев публично сообщила о том, что ей доставляет радость тот факт, что президент США Барак Обама вскоре покинет свой пост.

В интервью Армейскому радио в воскресенье, 1 января, Мири Регев сказала: "Слава Богу, что у Обамы истекает срок на посту президента США".

"С точки зрения Обамы, мы продвинулись ближе к миру, но в течение его срока мы лишь отдалились от него", - заявила министр, добавив, что "происходит все больше и больше терактов в Берлине, Орландо и вчера в Турции, какое отношение это все имеет к израильским поселениям?".

"Это просто не может причиной того, что это причина по которой президент Соединенных Штатов, у которого, слава Богу, истекает срок президентства, относится к государству Израиль, как к слабому звену на Ближнем Востоке", - заявила она.

Мири Регев сделала данное заявление более чем через неделю после того, как администрация Обамы вызвала гнев израильского правительства, не сумев блокировать прохождение в Совете Безопасности ООН резолюции против израильских поселений на территории Иудеи и Самарии.

За то время, которое прошло с момента голосования в Совете Безопасности ООН, а именно, 23 декабря, и отказом США ветировать резолюцию, страна выразила все эмоции от шока, в основном, в виде тревоги и простого негодования. Израильские министры, правительственные чиновники и, конечно же, израильская общественность резко осудили принятие резолюции и политику США в ее отношении.

Сразу же после того, как резолюция было принята, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу направил свой гнев в первую очередь на Барака Обаму, которому за несколько дней до голосования настоятельно рекомендовали проявлять способность его страны осуществлять право вето.

"Администрация Обамы сделала позорный антиизраильский шаг в ООН", - заявил премьер-министр Нетаниягу.

Нетаниягу также выразил обеспокоенность тем, что резолюция будет тормозить любое возможное развитие в мирном процессе.

"Решение не только не приблизит мир, но сделает его достижение еще более отдаленными", -подчеркнул премьер-министр.

Отметим, что между Биньямином Нетаниягу и Бараком Обамой наблюдались особенно напряженные отношения с тех пор, так как они оба вступили в должности в 2009 году.

На выходных New York Post сообщила, что команда новоизбранного президента США Дональда Трампа "агрессивно" пригласила Нетаниягу присутствовать на инаугурации Трампа 20 января.
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