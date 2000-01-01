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Международная выставка собак в Афуле

30.01 10:47   MIGnews.com

В израильском городе Афула прошла международная выставка собак. Международная выставка собак в Афуле Международная выставка собак в Афуле Международная выставка собак в Афуле Международная выставка собак в Афуле Международная выставка собак в Афуле Международная выставка собак в Афуле Международная выставка собак в Афуле Международная выставка собак в Афуле Международная выставка собак в Афуле Международная выставка собак в Афуле Международная выставка собак в Афуле Международная выставка собак в Афуле Международная выставка собак в Афуле Международная выставка собак в Афуле Международная выставка собак в Афуле Международная выставка собак в Афуле Международная выставка собак в Афуле Международная выставка собак в Афуле Международная выставка собак в Афуле Международная выставка собак в Афуле Международная выставка собак в Афуле Международная выставка собак в Афуле Международная выставка собак в Афуле Международная выставка собак в Афуле Международная выставка собак в Афуле Международная выставка собак в Афуле Международная выставка собак в Афуле
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