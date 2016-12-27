Rambler's Top100









Опросы



Nakonu.com






Кровавый тупик в Мосуле

27.12 14:15   MIGnews.com

Битва за Мосул - главный город “халифата” ISIS продолжается уже 70 дней. Речь идет о крупнейшей военной операции в Ираке после американского вторжения 2003 года. В ней принимают участие более 100 тысяч солдат иракской армии, курдской пешмерги и шиитских милиций. Несмотря на это, на настоящий момент удалось освободить лишь четверть территории города. Элитные иракские части несут тяжелейшие потери, и освобожденные районы подвергаются постоянным контратакам ISIS и атакам смертников. Несмотря на массивную поддержку с воздуха и отмену всех гуманитарных “тормозов”, операция буксует. Подробнее об этом можно прочитать в материале "Международная коалиция увязла в Мосуле". В то же время, иракское и американское командование сообщают о том, что в ближайшие дни будет развернуто новое наступление в Мосуле. В район боевых действий якобы переброшено до 5 тысяч солдат американских сил специального назначения, к городу стягиваются иракские подкрепления. Кровавый тупик в Мосуле Кровавый тупик в Мосуле Кровавый тупик в Мосуле Кровавый тупик в Мосуле Кровавый тупик в Мосуле Кровавый тупик в Мосуле Кровавый тупик в Мосуле Кровавый тупик в Мосуле Кровавый тупик в Мосуле Кровавый тупик в Мосуле Кровавый тупик в Мосуле Кровавый тупик в Мосуле
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
15:56
Машаль назвал Израиль "обузой для мира"
15:40
Источник подтвердил: Ту-154 летел с задранным носом
15:21
Турция не подтвердила казнь 2 турецких солдат боевиками ISIS
14:53
Оппозиция Венесуэлы не согласна на переговоры без уступок
14:22
Президент Болгарии: Россия пытается подорвать ЕС изнутри
14:02
Россия: Правительство Сирии и оппозиция ведут переговоры
13:56
140 украинских олим приземлились в Израиле
13:18
Самолет вернулся в Бен-Гурион из-за удара молнии
13:08
Сирийцы подожгли бездомного в Берлине  
13:05
Израиль продает 40 истребителей F-16
12:51
Беннет: Запретить доступ в школы выступающим против ЦАХАЛа
12:43
На фрагментах Ту-154 следов взрывчатки не обнаружили
12:30
Израильские санкции против 12 государств
12:15
У России были сомнения по анти-израильской резолюции
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100
Система Orphus