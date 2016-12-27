Кровавый тупик в Мосуле

Битва за Мосул - главный город “халифата” ISIS продолжается уже 70 дней. Речь идет о крупнейшей военной операции в Ираке после американского вторжения 2003 года. В ней принимают участие более 100 тысяч солдат иракской армии, курдской пешмерги и шиитских милиций. Несмотря на это, на настоящий момент удалось освободить лишь четверть территории города. Элитные иракские части несут тяжелейшие потери, и освобожденные районы подвергаются постоянным контратакам ISIS и атакам смертников. Несмотря на массивную поддержку с воздуха и отмену всех гуманитарных “тормозов”, операция буксует. Подробнее об этом можно прочитать в материале "Международная коалиция увязла в Мосуле". В то же время, иракское и американское командование сообщают о том, что в ближайшие дни будет развернуто новое наступление в Мосуле. В район боевых действий якобы переброшено до 5 тысяч солдат американских сил специального назначения, к городу стягиваются иракские подкрепления.