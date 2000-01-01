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Nakonu.com
Беспорядки на границе с Газой (фоторепортаж)
27.07 21:35 MIGnews.com
Около 7 тысяч палестинцев приняли участие в массовых беспорядках на границе Израиля и Газы в пятницу, 27 июля. Два араба были убиты силами ЦАХАЛа. Также 45 получили ранения.
Террористы бросали камни в солдат через пограничный забор, а также бросили взрывчатку.
Беспорядки на границе с Газой (фоторепортаж)
Беспорядки на границе с Газой (фоторепортаж)
Беспорядки на границе с Газой (фоторепортаж)
Беспорядки на границе с Газой (фоторепортаж)
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