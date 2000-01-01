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Эксклюзив: спасатели ЦАХАЛа готовятся к войне в Газе

01.03 12:10   MIGnews.com

На фоне обострения ситуации на всех границах Израиля Спасательная Бригада службы тыла ЦАХАЛа провела масштабные учения. Батальон Шахар Спасательной Бригады отработал заход в Газу и проведение спасательных мероприятий под огнем врага. По сценарию учений солдаты прибыли на развалины на полигоне Зиким и провели спасательную акцию в полной темноте. Высокопоставленный офицер бригады заявил: “Такие учения очень важны для поддержания высоких профессиональных качеств всех солдат бригады, мы должны быть готовы к любым сценариям”. Спасательный батальон ЦАХАЛа готовится к войне в Газе Фото:IDF Спасательный батальон ЦАХАЛа готовится к войне в Газе Фото:IDF Спасательный батальон ЦАХАЛа готовится к войне в Газе Фото:IDF Спасательный батальон ЦАХАЛа готовится к войне в Газе Фото:IDF
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