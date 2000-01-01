Эксклюзив: спасатели ЦАХАЛа готовятся к войне в Газе
01.03 12:10 MIGnews.com
На фоне обострения ситуации на всех границах Израиля Спасательная Бригада службы тыла ЦАХАЛа провела масштабные учения. Батальон Шахар Спасательной Бригады отработал заход в Газу и проведение спасательных мероприятий под огнем врага. По сценарию учений солдаты прибыли на развалины на полигоне Зиким и провели спасательную акцию в полной темноте. Высокопоставленный офицер бригады заявил: “Такие учения очень важны для поддержания высоких профессиональных качеств всех солдат бригады, мы должны быть готовы к любым сценариям”.