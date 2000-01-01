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Фанаты требуют сделать Дэнни Де Вито следующим Росомахой | Фото:24.05 06:26   MIGnews.com

Фанаты требуют сделать Дэнни Де Вито следующим Росомахой

Петиция, которая требует сделать Дэнни Де Вито следующим Росомахой, превысила 20 000 подписей.

Персонаж Хью Джекмана официально выбыл после фильма "Логан" в 2017 году, и с тех пор ходят слухи о его замене.

В петиции на change.org пользователь Ring Arius написал: "Единственный человек, способный занять трон после Хью Джекмана. Мы верим, что если Росомаха появится в кинематографической вселенной Marvel, то единственный человек, который сможет это сделать - это Дэнни Де Вито".

Хотя официальных новостей по этому вопросу не поступало, фанаты предположили, что X-мутанты в конечном итоге должны появится в кинематографической вселенной Marvel.




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