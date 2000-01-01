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Трейлер нового фильма Нолана показали в игре Fortnite 23.05 01:15   MIGnews.com

Трейлер нового фильма Нолана показали в игре Fortnite

Премьера второго трейлера нового блокбастера культового режиссера Кристофера Нолана "Довод" прошла на площадке игры Fortnite.

Трейлер картины, выход которой на большие экраны был запланирован на июль 2020-го года, смогли увидеть игроки в новом режиме вечеринки Party Royale.

Премьера ролика состоялась в ночь на 22 мая. В настоящий момент новый трейлер "Довода" могут посмотреть все желающие - запись доступна на видеохостинге YouTube.




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