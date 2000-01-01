23.05 01:15 MIGnews.com
Трейлер нового фильма Нолана показали в игре Fortnite
Премьера второго трейлера нового блокбастера культового режиссера Кристофера Нолана "Довод" прошла на площадке игры Fortnite.
Трейлер картины, выход которой на большие экраны был запланирован на июль 2020-го года, смогли увидеть игроки в новом режиме вечеринки Party Royale.
Премьера ролика состоялась в ночь на 22 мая. В настоящий момент новый трейлер "Довода" могут посмотреть все желающие - запись доступна на видеохостинге YouTube.
Поделиться
Все по теме
Комментарии