Netflix выпустит детективный сериал о Зигмунде Фрейде
Стриминговый сервис Netflix представил трейлер нового сериала, в котором будет рассказана история, в которой Зигмунд Фрейд расследует загадочное преступление.
Сообщается, что сериал не будет биографичным - он представляет собой вымышленную историю про молодого психолога, который в Вене XIX века занимается расследованием преступления с сильным оккультным оттенком.
Сериал станет доступным подписчикам стримингового сервиса уже 23 марта. Главные роли в сериале исполнили Роберт Финстер, Георг Фридрих и Элла Румпф.