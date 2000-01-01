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Netflix выпустит детективный сериал о Зигмунде Фрейде 22.02 05:36   MIGnews.com

Netflix выпустит детективный сериал о Зигмунде Фрейде

Стриминговый сервис Netflix представил трейлер нового сериала, в котором будет рассказана история, в которой Зигмунд Фрейд расследует загадочное преступление.

Сообщается, что сериал не будет биографичным - он представляет собой вымышленную историю про молодого психолога, который в Вене XIX века занимается расследованием преступления с сильным оккультным оттенком.

Сериал станет доступным подписчикам стримингового сервиса уже 23 марта. Главные роли в сериале исполнили Роберт Финстер, Георг Фридрих и Элла Румпф.



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