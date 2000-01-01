20.09 01:12 MIGnews.com

Скончался известный французский актер

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В одной из больниц Парижа скончался известный французский актер Шарль Жерар. Он умер в возрасте 92 лет.Жерар снялся в примерно 20 картинах режиссера Клода Лелюша. Актер также дружил с Жан-Полем Бельмондо, с которым в молодости боксировал на ринге. Во время одного из поединков Бельмондо случайно сломал нос Жерару, который впоследствии стал своего рода визитной карточкой актера.Актер снимался в таких фильмах как: фильмы Клода Зизи "Чудовище" (1977), Франсиса Вебера "Игрушка", Клода Лелюша "Мужчина и женщина: 20 лет спустя" и многих других.Жерар родился 1 декабря 1926 года в Марселе в семье выходцев из Армении, его настоящая фамилия была Ачемян.