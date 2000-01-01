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Скончался известный французский актер | Фото: AFP20.09 01:12   MIGnews.com

Скончался известный французский актер

В одной из больниц Парижа скончался известный французский актер Шарль Жерар. Он умер в возрасте 92 лет.

Жерар снялся в примерно 20 картинах режиссера Клода Лелюша. Актер также дружил с Жан-Полем Бельмондо, с которым в молодости боксировал на ринге. Во время одного из поединков Бельмондо случайно сломал нос Жерару, который впоследствии стал своего рода визитной карточкой актера.

Актер снимался в таких фильмах как: фильмы Клода Зизи "Чудовище" (1977), Франсиса Вебера "Игрушка", Клода Лелюша "Мужчина и женщина: 20 лет спустя" и многих других.

Жерар родился 1 декабря 1926 года в Марселе в семье выходцев из Армении, его настоящая фамилия была Ачемян.


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