16.11 23:09 MIGnews.com

Disney отказался от отвественности из-за расизма в фильмах

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Новый потоковый сервис Disney добавил отказ от ответственности в отношении классических фильмов, включая "Дамбо" и "Питер Пэн", потому что они изображают расистские стереотипы. В начале этой неделе компания запустила поток Disney + с каталогом старых фильмов.Например, в фильме 1941 года "Дамбо" вороны, которые помогают слоненку летать говорят с афроамеринкаским акцентом.Уильямс Форсон, председатель американских исследований в Университете Мэриленда, утверждала, что компании "необходимо сделать более убедительное заявление о том, что это было неправильно".