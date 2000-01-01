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Disney отказался от отвественности из-за расизма в фильмах | Фото:16.11 23:09   MIGnews.com

Disney отказался от отвественности из-за расизма в фильмах

Новый потоковый сервис Disney добавил отказ от ответственности в отношении классических фильмов, включая "Дамбо" и "Питер Пэн", потому что они изображают расистские стереотипы. В начале этой неделе компания запустила поток Disney + с каталогом старых фильмов.

Например, в фильме 1941 года "Дамбо" вороны, которые помогают слоненку летать говорят с афроамеринкаским акцентом.

Уильямс Форсон, председатель американских исследований в Университете Мэриленда, утверждала, что компании "необходимо сделать более убедительное заявление о том, что это было неправильно".


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