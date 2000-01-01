Rambler's Top100






Опросы




Nakonu.com











Netflix продолжит серию «Полицейский из Беверли-Хиллз» 16.11 02:00   MIGnews.com

Netflix продолжит серию «Полицейский из Беверли-Хиллз»

Кинокомпания Paramount Pictures отказалась от идеи выпустить в прокат четвертую часть фильма из серии "Полицейский из Беверли-Хиллз", а также от перезапуска некогда популярного проекта с другими актерами, однако заключила договор, позволяющий заняться съемками продолжения популярной франшизы с потоковым сервисом Netflix.

Сообщается, что роль детройтского полицейского Акселя Фоули в новой картине исполнит Эдди Мерфи, в качестве продюсера фильма выступит работавший оригинальный фильм 1984 года Джерри Брукхаймер. Имена режиссера и автора сценария картины пока не названы.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
00:47
«Джокер» побил рекорд, собрав $1 миллиард в мировом прокате
23:38
Назвали дату встречи Зеленского и Путина
23:09
Представители 41 страны выступят на Евровидении-2020  
22:44
Территория «Бабьего Яра» в Киеве стала заповедником
22:22
Instagram в тестовом режиме скрывает лайки под постами
21:55
В Украине задержали одного из лидеров ИГ
21:49
Официально: на границе с Газой отменили режим ЧС
21:30
Захарова: статьи иноСМИ - галлюцинации сумасшедшего
21:04
В ООН решили дальнейшую судьбу БАПОР
20:45
Лидер Литвы помиловал шпионов РФ
20:29
Мать Иссахар обратилась к Путину: имею право увидеть дочь
19:29
Ганц попросил Ривлина о новой встрече: нужен совет
19:08
Израиль не откажется от ликвидации террористов в Газе
18:37
СМИ: Заворотнюк сможет восстановиться после болезни
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus