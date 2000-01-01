16.11 02:00 MIGnews.com

Netflix продолжит серию «Полицейский из Беверли-Хиллз»

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Кинокомпания Paramount Pictures отказалась от идеи выпустить в прокат четвертую часть фильма из серии "Полицейский из Беверли-Хиллз", а также от перезапуска некогда популярного проекта с другими актерами, однако заключила договор, позволяющий заняться съемками продолжения популярной франшизы с потоковым сервисом Netflix.Сообщается, что роль детройтского полицейского Акселя Фоули в новой картине исполнит Эдди Мерфи, в качестве продюсера фильма выступит работавший оригинальный фильм 1984 года Джерри Брукхаймер. Имена режиссера и автора сценария картины пока не названы.