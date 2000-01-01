15.10 16:50 MIGnews.com

Netflix купил израильский сериал

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Израильский драматический сериал "Когда герои летают" был выкуплен Netflix. Как стало известно, 10 эпизодов сериала будут доступны миллионам зрителей по всему миру с начала 2019 года.“Когда герои летают” - это история о четырех ветеранах спецподразделения армии обороны Израиля , воевавших в Ливане в 2006 году, которые 11 лет спустя воссоединились для выполнения последней миссии-спасения девушки одного из коммандос, похищенной наркокартелем в Колумбии.Режиссером картины является Омри Гивроном, соавтор израильского шоу "заложники", и сериал снят по мотивам книги Амира Гутфренда.В главных ролях снимаются Томер Капон, который также снимался в сериале “Fauda”, Нинетт Тайеб и Моше Ашкенази.“Мы очень рады объявить этой глобальной сделке с Netflix", - сказала Керен Шахар, международный главный операционный директор Keshet International.“‘When Heroes Fly’ - один из тех сериалов, который мгновенно захватывает вас и держит на крючке до самого конца. Благодаря захватывающему кинематографу и звездному актерскому составу, этот сериал чудесно вписывается в глобальную международную платформу, такую как Netflix”, добавила Керен.Сериал дебютировал в мае и сразу был продлен на второй сезон, который должен выйти в следующем году.