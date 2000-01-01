16.01 04:02 MIGnews.com

Объявлен актёрский состав сериала "Властелин колец"

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Компания Amazon опубликовала информацию об актёрском составе будущего сериала по серии романов Джона Толкиена "Властелин колец".Роли в сериале исполнят Роберт Арамайо ("Харли и братья Дэвидсон"), Оуайн Артур ("Безжалостное солнце"), Назанин Бониади ("Бен-Гур"), Том Бадж ("Кэнди"), Морфидд Кларк ("Капкан"), Исмаэль Круз ("Мисс Пуля"), Джозеф Моул ("Первобытный страх"), Дэниел Вейман ("Война Фойла") и другие актёры. Съёмки сериала планируется начать в феврале 2020 года. Об этом сообщает портал Deadline.Также сообщается, что первые две серии будет снимать режиссер Хуан Антонио Байона, известный по картине "Мир Юрского периода 2".