14.01 14:54 MIGnews.com

"Молчание ягнят" превратится в сериал

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Легендарный триллер "Молчание ягнят" с участием Джуди Фостер и Энтони Хопкинса получит новую инкарнацию, обзаведясь сериальной версией.Проект расскажет о событиях, случившихся спустя год после финала оригинальной ленты с Фостер в главной роли, сообщает авторитетный портал Deadline.Действие развернется в 1993 году, и героиня столкнется с расследованием преступлений, совершенных сексуальными маньяками и убийцами в Вашингтоне. Отмечается, что много внимания будет уделено личной истории агента Старлинг.Сериал получил название "Clarice" и сосредоточится на истории агента ФБР Клариссы Старлинг. Шоураннерами проекта выступят Алекс Куртцман, известный по работе над сериалами франшизы "Звездный путь", и Дженни Люмет, написавшая сценарий мелодрамы "Рэйчел выходит замуж" с Энн Хэтэуэй."После более чем 20 лет молчания мы удостоились чести высказаться за одну из самых стойких героинь Америки — Клариссу Старлинг. Храбрость и сложность Клариссы всегда были очевидны, несмотря на то что ее личная история оставалась в тени. Но она нужна нам", — отметили они.Пока не известно, кому достанется главная роль. Также не называется дата его выхода.