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Keshet International продал киноленту о Газе каналу НВО | Фото:12.07 20:45   MIGnews.com

Keshet International продал киноленту о Газе каналу НВО

Keshet International продала драматический сериал "Наши мальчики" о Газе каналу HBO в Европе и Латинской Америке.

Об этом в пятницу, 12 июля пишет Screen International.

Отдел продаж израильской медийной компании Keshet заявил, что на данный момент ведутся переговоры с "многочисленными" другими вещателями и платформами по трансляции сериала, который основан на событиях, ставших началом войны в Газе в 2014 году.

Проект из 10 серий создан Хагаем Леви, Джозефом Сидаром и Тауфиком Абу-Ваэлем. Премьера на НВО в Карибском регионе запланирована на 12 августа, в Европе - днем позже.

"HBO Europe взволнованы тем, что проводят серию мероприятий на всех наших территориях. Это действительно захватывающая драма, вдохновленная реальными событиями, о которых раньше не рассказывали", - подчеркнули в HBO Europe.


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