Keshet International продал киноленту о Газе каналу НВО

Отдел продаж израильской медийной компании Keshet заявил, что на данный момент ведутся переговоры с "многочисленными" другими вещателями и платформами по трансляции сериала, который основан на событиях, ставших началом войны в Газе в 2014 году.
Проект из 10 серий создан Хагаем Леви, Джозефом Сидаром и Тауфиком Абу-Ваэлем. Премьера на НВО в Карибском регионе запланирована на 12 августа, в Европе - днем позже.
"HBO Europe взволнованы тем, что проводят серию мероприятий на всех наших территориях. Это действительно захватывающая драма, вдохновленная реальными событиями, о которых раньше не рассказывали", - подчеркнули в HBO Europe.